عبد العزيز العنبري: محظوظون بتواجد كورنادو وعموري في مباراة الشارقة والجزيرة

عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة يتحدث عن مواجهة بني ياس وعموري في الجولة القادمة من دوري الخليج العربي

قال عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة أن الجميع محظوظ برؤية إيجور كورنادو نجم فريقه وعمر عبد الرحمن "عموري" نجم الجزيرة معًا في الملعب خلال مواجهة الطرفين القادمة.

الشارقة سيحل ضيفًا على الجزيرة في استاد محمد بن زايد يوم الخميس القادم ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، وهي مواجهة من العيار الثقيل خاصة بعد تطور وتحسن أداء ونتائج أصحاب الملعب مؤخرًا.

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العنبري بدأ حديثه عن المباراة بالتأكيد على أن تحضيرات الشارقة للمباراة تسير جيدًا وسط تواجد جميع اللاعبين وعدم غياب أي لاعب عن اللقاء، كما تمنى أن يُقدم الفريقين أداءً قويًا لتكون مباراة قمة ذات مستوًى مميز.

مضيفًا "هي واحدة من المباريات المهمة أمام فريق كبير ومنافس، نتمنى أن نتحلى بالتركيز لنتمكن من الخروج بنتيجة إيجابية. كنا نتوقع تطور مستوى الجزيرة من مباراة لأخرى وهذا ما حدث، ولذا نحن نعلم أنها ستكون مباراة صعبة على الفريقين".

وعن عموري وعودته للإمارات بعد موسم مع الهلال السعودي، قال العنبري "نحن سعداء بعودة عموري لدورينا، هو لاعب مهم للجزيرة والمنتخب".

أضاف حول المواجهة المنتظرة مع نجم فريقه البرازيلي "نحن محظوظون بتواجد كورنادو وعموري معًا في الملعب خلال المباراة، أتمنى أن يُواصل كورنادو انطلاقته القوية".