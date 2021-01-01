الدوري الإسباني يطلق مسابقة جديدة في مصر والشرق الأوسط!

رابطة الدوري الإسباني تطلق مسابقة جديدة في مصر، جائزتها رحلة شاملة لشخصين لحضور مباراة في البطولة.

أطلقت رابطة الدوري الإسباني الدوري مبادرة فريدة للتفاعل مع المشجعين تقوم على التكنولوجيا والابتكار، وهي مسابقة "تحدي كود QR"، التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع عشاق الدوري الإسباني حول العالم، والاستفادة من الفراغ الذي خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد والتحديات التي تسبب بها عبر الحدود الجغرافية، من خلال تزويد المشجعين بتجربة ثرية من نوعها باستخدام نظام وتقنية مسح رمز الاستجابة السريع QR.

سيتم إقامة المسابقة للجماهير مصر ومجموعة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر نقاط الاتصال المادية والرقمية المختلفة، وسيتم دمج رموز "QR" بالتناوب من خلال شراكات ومبادرات مختلفة تنفذها الرابطة في تلك المناطق طوال الموسم الحالي 2020-2021.

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ويحتاج المشجعون إلى مسح رمز الاستجابة السريعة "QR" ضوئياً عبر الهاتف الذكي للتسجيل والدخول في السحب للفوز بالجائزة الكبرى لرحلة شاملة لشخصين إلى إسبانيا وتذكرتين لمشاهدة نجوم كرة القدم المفضلين أثناء اللعب، فيما سيكون هناك جوائز أخرى يمكن الحصول عليها، منها: قميص الرابطة الرسمي الرسمي والبضائع الخاصة بالدوري الإسباني والكثير غير ذلك.

ستتواجد رموز الـ "QR" بداية من اليوم وعلى مدار الأشهر الثلاثة المقبلة في جميع متاجر بوما "PUMA" في مصر، ومنصات أورانج حريفة الدوري الإسباني، وفي جامعة إسلسكا وأنشطتها المختلفة في الحرم الجامعي والنشاطات الشبابية، وفي صفحة فيسبوك الخاصة بالسفارة الإسبانية.

سيقوم المشجعين في جميع أنحاء مصر بالبحث لإيجاد رموز "QR" لـ 20 نادياً من الدوري الإسباني والدوري نفسه، الجميع مدعو للمشاركة والفوز برحلة إلى إسبانيا والجوائز الأخرى، ومن المتوقع أن تقام رحلة الفائزين، الذين سيتم الإعلان عنهم في يونيو المقبل، خلال العام الجاري 2021، ولكن وفق حالة جائحة كوفيد-19، حيث ستكون الأولوية لسلامة الفائزين حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالتجربة في إسبانيا وفقا للضوابط الصحية، ولوائح السلطات.

يمكن الوصول إلى أول "QR" بالفعل من خلال هذا الرابط

سيتمتع المشجعون الذين يجمعوا عدداً أكبر من الشارات في الأحداث الموضحة أعلاه بفرص أكبر للفوز، وفيما أن مسح رموز "QR" سيسمح للمشاركين بالفوز بجوائز مثيرة، فإنه سيمنح المشجعين لفرقهم المفضلة أو فرق الدوري عموماً جداول المباريات والأصول الرقمية الرسمية والأحداث التي تقام على الأرض والكثير من التفاصيل الأخرى حول أنشطة أندية الدوري الإسباني ولاعبيها.

وتحدث جيليرمو هيريديا، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في الرابطة، قائلاً:" لا الرابطة واحدة من أفضل دوريات كرة القدم في العالم وحسب، ولكنها ثقافة، تتخلل الأندية واللاعبين والمناطق والأهم من ذلك المشجعين الذين هم في صميم الدوري، ولتوفير خيارات تفاعل جديدة وفريدة من نوعها للمشجعين، نبحث باستمرار عن طرق مبتكرة للتواصل معهم".

وأضاف:" مع إطلاق مسابقة تحدي كود QR، نحن نهدف إلى تقريب الجماهير من أنديتهم ولاعبيهم المفضلين على الرغم من الوضع الحساس السائد، نريد إنشاء روابط دائمة مع متابعي الدوري، وما الذي سيكون مثير أكثر لهم عن الحصول على فرصة مشاهدة نجوم كرة القدم المشهورين وهم يخوضون مباراة على أرض الملعب".