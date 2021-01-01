الدوري الإسباني | فوز مهم لريال مدريد قبل موقعة الكلاسيكو

أسينسيو وبنزيما يرسخّان مبدأ الأمان قبل أسبوع صعب

حقق ريال مدريد فوزاً مُهمّاً على إيبار بنتيجة هدفين نظيفين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة التي تسبق كلاسيكو مرحلة الإياب في الليجا والتي سُتحدد الكثير من ملامح صراع الدوري هذا الموسم.

سجّل لريال مدريد كل من أسينسيو وكريم بنزيما

تشكيلة الفريقين:

ريال مدريد:

كورتوا -ميندي - ناتشو - ميليتاو -مارسيلو - كاسميرو - مودريتش - لوكاس فاسكيرز- أسينسيو - بنزيما - ايسكو

إيبار:

ديمتروفيتش - بوزو- اربيلا - أوليفيرا - سيرجيو الفاريز - بيدرو ليون - أليكس جارسيا - ديوب - برايان جيل - رافا سواريز - كيكي جارسيا

تحليل ريال مدريد - إيبار | الميرينجي جاهز للأصعب

المباراة كانت الأبرز لكل من أسينسيو الذي لعب شوطاً أولاً مثالياً هو الأفضل له هذا الموسم قبل أن تتم إراحته مع الدقيقة 60 في الشوط الثاني رفقة لوكا مودريتش.

كان واضحاً أن زين الدين زيدان كان متواجداً خلال مباراة إيبار لكن تفكيره في مباراتي ليفربول وبرشلونة وذلك من خلال الرسم التكتيكي الذي إعتمده بالإضافة إلى التبديلات التي أجراها بهدف إراحة أهم لاعبيه قبل الأسبوع الصعب.

بهذه النتيجة يرتقي ريال مدريد مؤقتاً الى المركز الثاني برصيد 63 نقطة أمام برشلونة الذي تنتظره مباراة أمام بلد الوليد وخلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة وتنتظره مباراة قوية أمام إشبيلية.