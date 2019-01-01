الدوري الإسباني| فالنسيا يقبل هدية برشلونة.. وبلباو يعرقل إشبيلية

الكتلان يمهدوا الطريق أمام فالنسيا إلى دوري الأبطال قبل صدام الثنائي في نهائي كأس الملك..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب فالنسيا على ضيفه ألافيس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين لليجا.

تقدم نافارو للضيوف في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل كارلوس سولير في الدقيقة 29، ثم يسجل سانتي مينا هدف التقدم في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني تحديداً في الدقيقة 68، وبعد 3 دقائق من نزوله على حساب رودريجو مورينو، سجل كيفن جاميرو الهدف الثالث وأنهى المباراة عملياً.

بذلك يرفع فالنسيا رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع الذي خلى بسقوط خيتافي على يد برشلونة بهدفين دون رد، ليصبح المتنافسان متعادلان في النقاط، إلا أن أسبقية المواجهات المباشرة تعود للخفافيش، حيث فازوا 1-0 ذهاباً وتعادلوا سلبياً في الإياب.

على الناحية الأخرى تلقى إشبيلية ضربة مؤلمة من أتلتيكو مدريد بالتعادل 1-1، حيث تقدم كوكي في الدقيقة 30، ونجح بابلو سارابيا في التعديل في الدقيقة 70.

التعادل ترك إشبيلية في المركز السادس بـ56 نقطة، ليفقد فرصة اللحاق بالركب والتساوي مع منافسيه قبل الجولة الأخيرة، التي يحل فيها فالنسيا ضيفاً على بلد الوليد، فيما يستضيف خيتافي خصمه فياريال، وأخيراً ينتظر إشبيلية المزيد من الخصوم المزعجة بلقاء أتلتيك بلباو.