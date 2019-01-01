الدوري الإسباني| فالنسيا يرسل هويسكا إلى الدرجة الثانية

فوز ساحق يقود الخفافيش لمواصلة المنافسة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق فالنسيا مضيفه هويسكا بستة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين لليجا.

تقدم دانييل فاس في الدقيقة الثانية بعد تمريرة حاسمة من جابرييل، وأضاف رودريجو مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 16 من صناعة سانتي مينا.

وفي الدقيقة 20 سجل مينا الهدف الثالث بعد تمريرة من جونسالو جيديش، قبل أن يضيف الرابع بعد تلقيه تمريرة فاس في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 40 سجل خافيير إتشيتا هدفاً عكسياً، لينتهي الشوط الأول بتقدم الخفافيش 5-0.

وفي الدقيقة 51 عاد رودريجو مسجلاً سادس الأهداف بصناعة مينا، قبل أن يسجل ميليرو في الدقيقة 66 هدف هويسكا الأول، فيما أضاف جالار الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 92.

بذلك يتأكد هبوط هويسكا صاحب المركز العشرين بـ30 نقطة، بفارق 8 نقاط عن بلد الوليد صاحب المركز السابع عشر، ليلحق برايو فاليكانو صاحب المركز التاسع عشر بـ31 نقطة، فيما يبقى جيرونا في صراع النجاة من المركز الثامن عشر بـ37 نقطة.

على الجانب الآخر رفع فالنسيا رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، بفارق ثالث نقاط عن خيتافي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.