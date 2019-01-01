الدوري الإسباني | ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال

5 نقاط للملكي حتى الآن..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل ريال مدريد مع مضيفه فياريال بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإسباني.

بدأ فياريال بتشكيل مكون من: فيرنانديز – جاسبار – ألبيول – توريس – كوينتيا – إيبورا – كازورلا – شوكويزي – جوميز – إكامبي - مورينو

فيما دفع الملكي بكل من: كورتوا – كارفاخال – فاران – راموس – ميندي – فاسكيز – كاسيميرو – كروس – بيل – يوفيتش – بنزيما

البداية أتت في الدقيقة 12 بتسديدة تابعها جيرارد مورينو في شباك كورتوا، ليلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو التي أقرت الهدف.

وفي الدقيقة 45+1 عاد الميرينجي بواسطة جاريث بيل، بعد عرضية من داني كارفاخال، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وفي الدقيقة 58 سدد توني كروس كرة تصدى لها الحارس أندريس فيرنانديز إلى ركنية، ثم سجل الملكي هدفاً ف الدقيقة 62 تم إلغاؤه بتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 68 حل لوكا مودريتش بدلاً من لوكا يوفيتش، فيما أتى كارلوس باكا على حساب سانتي كازورلا في الدقيقة 74، تزامناً مع نزول فينيشيوس جونيور على حساب لوكاس فاسكيز.

وفي الدقيقة 74 تلقى موي جوميز كرة أمام المرمى الخالي ليضع الغواصات في الأسبقية مجدداً. أخيراً اختتم زين الدين زيدان تبديلاته بنزول فيديريكو فالفيردي بدلاً من توني كروس.

وفي الدقيقة 86 عاد بيل من جديد مسجلاً ثاني الأهداف للملكي، عقب تمريرة من لوكا مودريتش، قبل أن يتلقى الويلزي نفسه البطاقة الحمراء في الدقيقة 94 بإنذارين في دقيقتين.

بذلك يحتل ريال مدريد المركز الخامس بـ5 نقاط، فيما قبع فياريال في المركز السادس عشر وله نقطتين فقط.