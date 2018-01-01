البطاقات الملونة في الدوري الإسباني - ريال مدريد الأقل إنذارًا والاعتراضات في برشلونة لا تتوقف

تعرف على الأعلى حصولًا على البطاقات الصفراء في الدوري الإسباني وموقف برشلونة وريال مدريد

بعد انقضاء 17 جولة في الدوري الإسباني وتوقف البطولة خلال فترة عطلة أعياد الميلاد فهناك بعض اللاعبين الذي حصلوا على بطاقات صفراء أكثر من غيرهم.

برشلونة يتصدر الدوري حاليًا بنهاية العام الحالي برصيد 37 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وبحسب إحصائيات "أوبتا" فإن ناديي برشلونة وريال مدريد هما الأقل حصولًا على البطاقات الصفراء حتى الآن، بواقع 27 للبلوجرانا و26 للنادي الملكي. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

ولم يحصل أي لاعب من ريال مدريد على بطاقات حمراء، بينما تحصل برشلونة على بطاقتين.

ويتصدر نادي أتلتيك بلباو أكثر الفرق حصولًا على البطاقات الصفراء بواقع 59 بطاقة بينما ريو فاييكانو الأكثر طردًا بواقع 4 مرات.

وارتكب فريق بلباو أكبر عدد من المخالفات بواقع 257 مخالفة يليه إسبانيول 253 بينما برشلونة ارتكب 171 مخالفة والأخير ريال مدريد بواقع 169.

تهنئة ملكية 👑

نجوم مدريد يهنئون متابعيهم بأعياد الميلاد 🎄



( 🎥 : IG\realmadrid) pic.twitter.com/r8Nzz74uj5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

ورغم أنّ برشلونة لم يحصل على عدد كبير من البطاقات الصفراء، إلا أنّ 10 منها جاءت بسبب الاعتراض على قرارات الحكم ليصبح أكثر فريق في الليجا بالتساوي مع أتلتيك بلباو.

أما بالنسبة للاعبين، فإن داميان موستو، لاعب هيوسكا، الأكثر حصولًا على بطاقات صفراء

وكان إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي وسيرجيو بوسكيتس الأكثر حصولًا على بطاقات صفراء في برشلونة بينما حصل الكرواتي وكذلك كليمنت لينجليت على بطاقة حمراء.\

أما في ريال مدريد، يمتلك داني كارفاخال نصيب الأسد من البطاقات الصفراء بواقع 4 مرات.