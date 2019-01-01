دفاع أتلتيكو الحديدي يسجل رقماً جديداً ضد ألافيس

قوة دفاعية بارزة للمدرب دييجو سيميوني هذا الموسم

يواصل نادي أتلتيكو مدريد، تفوقه الدفاعي على مستوى الدوري الإسباني ومختلف البطولات، خلال السنوات الماضية وحتى الآن.

فريق المدرب دييجو سيميوني أنهى الشوط الأول من مباراته مع ديبورتيفو ألافيس بالتعادل السلبي بدون أهداف، بالجولة الحادية عشر من الليجا.

وتعتبر هذه المرة الثالثة عشر التي يحافظ فيها الفريق على نظافة شباكه بالشوط الأول هذا الموسم بكل المسابقات من أصل 14 لعبها حتى الآن.

13 - @atletienglish have kept a clean sheet in the first half in 13 of their 14 games this season in all competitions. Patience. pic.twitter.com/euhFk5ymNV — OptaJose (@OptaJose) October 29, 2019

وهو ما يعكس القوة الدفاعية الكبيرة التي يتمتع بها الفريق الإسباني تحت قيادة مدربه الأرجنتيني.

ويأتي ذلك بعدما تلقت شباكه 5 أهداف فقط حتى الآن في الليجا، ليعتبر الدفاع الأقوى في المسابقة.

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ويطمح أتلتيكو للفوز الليلة على ألافيس، لاحتلال صدارة الدوري انتظاراً لمواجهتى غرناطة مع خيتافي، وبرشلونة ضد بلد الوليد بنفس الجولة.