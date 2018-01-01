الدوري الإسباني| جريزمان يقود أتلتيكو مدريد للتساوي مؤقتاً مع برشلونة

فارق الأهداف لصالح الكتلان قبل مواجهة سيلتا فيجو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه إسبانيول بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإسباني.

بدأ أتلتيكو بتشكيل مكون من: أوبلاك - أرياس - سافيتش - جودين - ساؤول - كوريا - بارتي - رودريجو - كوكي - كالينيتش - جريزمان اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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فيما دفع إسبانيول بكل من: باو لوبيز - روزاليس - ديفيد لوبيز - نالدو - فيلا - دوارتي - جرانيرو - داردير - بابتيستاو - إجلسياس - جارسيا

أخطر فرص الشوط الأول أتت للضيوف في الدقيقة 29 بواسطة ليو بابتيستاو حين ارتطمت كرته بالقائم الأيمن، لينتهي الشوط الأول بالعادل السلبي.

وفي الدقيقة 56 أقرت تقنية الفيديو بصحة ركلة جزاء لأتلتيكو، سجل منها أنتوان جريزمان هدف الفوز.

في الدقيقة 65 أجرى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد تبديله الأول بنزول فيكتور فيتولو بدلاً من نيكولا كالينيتش، فيما أتى بابلو بياتي بدلاً من سيرجيو جارسيا على الناحية الأخرى في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 72 حل روبيو بدلاً من أنخيل كوريا في صفوف أتلتيكو، ثم أوسكار ميليندو بدلاً من نالدو في صفوف إسبانيول.

وأخيراً اختتم سيميوني تبديلاته في الدقيقة 77 بنزول جيلسون مارتينز بدلاً من توماس بارتي، فيما أتى بيدروسا بدلاً من فيلا في الدقيقة 82.

بذلك يرفع الأتلتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة، فيما يقبع إسبانيول بالمركز الثاني عشر وله 21 نقطة.