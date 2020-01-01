اختبار جديد أمام ميسي ليصبح الأفضل في تاريخ الدوري الإسباني

المزيد من التحديات للنجم الأرجنتيني مع عودة الدوري الإسباني

تعود الحياة للكرة الإسبانية من جديد، بعد استئناف بطولة الدوري هذا الأسبوع، ليتطلع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمزيد من الأمجاد مع برشلونة.

النادي الكتالوني في المركز الأول على صدارة الليجا بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، بعد 27 جولة من عمر المسابقة.

ميسي يتطلع لمواصلة إنجازاته مع برشلونة، وتحديداً على الصعيد المحلي، ليصبح اللاعب الأنجح في تاريخ الدوري الإسباني، متفوقاً على أساطير البطولة.

المزيد من الفرق

النجم الأرجنتيني عاصر فترات ذهبية مع برشلونة منذ ظهوره في حقبة 2004/2005 مع المدرب الهولندي فرانك ريكارد، حيث لعب بجوار الساحر البرازيلي رونالدينيو.

اللاعب الذي سيبلغ 33 سنة قريباً، يأتي في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين فوزاً بالدوري الإسباني، بعد باكو خينتو أسطورة ريال مدريد.

خينتو يمتلك في رصيده 12 بطولة، مقابل 10 لصالح ميسي، ولو فاز بالنسخة الحالية سيقترب كثيراً من نجم الغريم التقليدي، وأمامه فرصة كبيرة لتخطيه.

وبالمقارنة بنجوم برشلونة، فيأتي ميسي في الصدارة، بفارق لقب عن أندريس إنييستا "9 بطولات"، 8 لكل من بويول وفيكتور فالديس وداني ألفيش وبيدرو.

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العلم يثبت أفضلية ميسي على رونالدو

وأما بالنسبة لرفاق ميسي الحاليين في برشلونة، فيمتلك جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس 8 ألقاب مقابل 6 لسيرجي روبرتو.

ويطمح القائد الحالي لبرشلونة، في مساعدة فريقه على الفوز في 11 مباراة قادمة من الليجا، تبدأ بمواجهة مايوركا في الجولة 28، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة الإسبانية.