الدوري الإسباني | أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على ايبار

مباراة مثيرة للغاية تضمن الصدارة للروخيبلانكوس..

في مباراة مثيرة، تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه ايبار بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الثالث لليجا.

بدأ أتلتيكو بكل من: أوبلاك – تريبيير – خيمينيز – هيرموسو – رينان لودي – كوكي – ساؤول – يورينتي – ليمار – جواو فيليكس – دييجو كوستا

فيما دفع الضيوف بكل من: ديميتروفيتش – تيخيرو – راميس – ألفاريز – أربيا – ديوب – إتشبوسيتو – ليون – أوريانا – إينوي – تشارلس

البداية أتت في الدقيقة السابعة من رأسية تشارلس بعد عرضية من فابيو أوريانا، ليضع الضيوف في الأسبقية.

وفي الدقيقة 19 أضاف أنايتز أربيا الهدف الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالدفاع وغافلت الحارس يان أوبلاك.

وفي الدقيقة 27 سجل جواو فيليكس أول أهداف الأتلتي بعد تمريرة من دييجو كوستا، ليعود الأمر إلى تقنية الفيديو التي أقرت صحة الهدف.

مع بداية الشوط الثاني حل فيكتور فيتولو على حساب ماركوس يورينتي، فيما أتى هدف التعادل في الدقيقة 53 بعد تمريرة من رينان لودي قادت فيتولو لإحراز الهدف.

وفي الدقيقة 83 سجل دييجو كوستا هدفاً تم إلغاؤه بداعي التسلل، ليعود توماس بارتي وبمراوغة رائعة يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90.

بذلك يحتل أتلتيكو صدارة الليجا بـ9 نقاط نال بها العلامة الكاملة، فيما احتل ايبار المركز الثامن عشر بنقطة واحدة.