الدوري الأوروبي | ميلان يهزم سلتيك وتوتنهام يتجاوز لاسك

ميلان وتوتنهام وليستر سيتي ينتصرون ونتائج بقية مباريات الجولة الأولى في الدوري الأوروبي

حقق ميلان فوزًا هامًا على سلتيك الاسكتلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحقق انطلاقة أوروبية قوية على غرار بدايته المحلية للموسم في الدوري الإيطالي الذي يتصدره.

بينما كان اليوم إنجليزيًا بامتياز في الدوري الأوروبي، فبعد فوز آرسنال حقق توتنهام انتصارًا على لاسك بثلاثية نظيفة ليبدأ رجال مورينيو رحلتهم نحو التتويج باللقب.

أما ليستر سيتي فحقق الفوز في مواجهة أمام لوهانسك بثلاثة أهداف نظيفة، كما فاز هوفنهايم الألماني على النجم الأحمر الصربي بهدفين مقابل هدف.

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أما سبورتينج براجا ففاز على أيك أثينا بهدفين نظيفين في الوقت الذي حقق فيه فياريال فوزًا دراماتيكيًا على سيفاسبور بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وانتهت مباراة دينامو زغرب أمام فينورد الهولندي بالتعادل السلبي دون أهداف في مباراة أكلمها الفريق الهولندي بـ 10 لاعبين بعد حصول أحد لاعبيه على بطاقة حمراء.

واكتسح ليل الفرنسي سبارتا براها التشيكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليسدل الستار على مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن إشبيلية هو حامل لقب البطولة وهو بطلها التاريخي في نفس الوقت وصاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بها في القرن الحادي والعشرين وتاريخيًا.