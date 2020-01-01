الدوري الأوروبي | ميلان يصعق سلتيك وتوتنهام يتعثر أمام لاسك

جاريث بيل يضع بصمته في تعادل الفريق الإنجليزي

نجح فريق ميلان الإيطالي، في قلب الطاولة على نظيره سلتيك الاسكتلندي، حيث حول خسارته إلى انتصار 4/2، في واحدة من أثر المباريات إثارة في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

المباراة أقيمت على ملعب ميلان، حيث دخلها الفريق وهو طامحًا في تحقيق الفوز للاقتراب من التأهل إلى دور الـ32.

سلتيك كان صاحب الأسبقية بالتسجيل، عن طريق لاعبه توم روجيتش في الدقيقة السابعة، بينما أضاف أودسون إدوارد الثاني في الدقيقة الرابعة عشر.

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ميلان رفض الاستسلام بعد هذه البداية الكارثية، حيث سجل هاكان تشالهان أوغلو الهدف الأول لفريقه بالدقيقة 24.

الإثارة استمرت بعد هذه اللقطة بدقيقتين فقط، حيث أضاف صامويل كاستييخو الثاني للروسونيري لتصبح النتيجة 2/2.

الجناح الشاب ينس هاوجي، قرر ترك بصمته مع فريق المدرب ستيفانو بيولي في الشوط الثاني ليسجل الثالث لفريقه، بينما اختتم براهيم دياز الرباعية في الدقيقة 82.

الفوز يؤهل ميلان للمرحلة القادمة، حيث يأتي في المركز الثاني بمجموعته بـ10 نقاط، بفارق نقطة عن ليل المتصدر بـ11 نقطة، مقابل 6 لصالح سبارتا براج ونقطة وحيدة لصالح سلتيك.

وعلى جانب آخر فشل توتنهام في مواصلة نتائجه الجيدة مع المدرب جوزيه مورينيو بمختلف المستويات، بالسقوط في فخ التعادل مع لاسك النمساوي.

بيتر ميتشورل افتتح التسجيل لصالح لاسك في الدقيقة 42 من زمن اللقاء، ليضع الضيوف في موقف محرج.

جاريث بيل أعاد توتنهام للصورة سريعًا، حيث سجل التعادل بالدقيقة 45 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف سون هيونج مين الهدف الثاني.

المباراة شهدت بعض التقلبات في الدقائق الأخيرة، نتج عنها تعادل أصحاب الأرض بهدف قاتل في الدقيقة 84، قبل أن يعيد ديلي ألي توتنهام للمقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة 90 من زمن اللقاء، حرم مامادو كاراموكو توتنهام من الانتصار، بعدما أحرز هدف التعادل لفريقه ليخرج بنقطة في الوقت القاتل.

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التعادل يضع توتنهام في يحتل المركز الثاني بمجموعته بـ10 نقاط بفارق نقطتين عن أنتويرب المتصدر، بينما يأتي لاسك بالمركز الثالث بـ7 نقاط ثم لودوجوريتس الرابع بلا نقاط.

وفي مباريات أخرى فاز فياريال على سيفاسبور بهدف دون رد، وخسر ليستر سيتي من زوريا بنفس النتيجة، بينما تعادل هوفنهايم مع ريد ستار بلا أهداف.