الدوري الأوروبي | ميلان يتخطى سبارتا براج بصعوبة وتوتنهام يقتنص الصدارة

الفريق الإيطالي لعب بالعناصر الاحتياطية

نجح فريق ميلان الإيطالي في التأهل لدور الـ32 من الدوري الأوروبي كمتصدر للمجموعة الثامنة، بعد الفوز على سبارتا براج بهدف دون رد.

ميلان دخل اللقاء بعدما ضمن الصعود لمرحلة خروج المغلوب، حيث كان يطمح في الفوز من أجل احتلال الصدارة على حساب ليل الفرنسي.

المدرب ستيفانو بيولي قرر الاعتماد على العديد من العناصر الاحتياطية، مثل لورينزو كولومبو وينس هاوجي وساندرو تونالي ودانييل مالديني، في ظل غياب العملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

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المهمة لم تكن سهلة على الفريق الإيطالي من أجل الفوز على أصحاب الأرض، رغم سيطرة الفريق بصورة كبيرة على المباراة وتشكيله خطورة على مرمى الخصم..

الضيوف انتظروا 23 دقيقة فقط من أجل تسجيل الهدف الأول، عن طريق هاوجي الذي يواصل الظهور بقوة مع ميلان على الصعيد الأوروبي.

وبهذه النتيجة يحتل ميلان المركز الأول بالمجموعة الثامنة بـ13 نقطة، بفارق نقطتين عن ليل الثاني، ثم سبارتا براج في المركز الثالث بـ6 نقاط وسلتيك في المركز الرابع بـ4 نقاط فقط.

وأما بالنسبة للمجموعة العاشرة، تمكن توتنهام من احتلال المركز الأول أيضًا، بعد الفوز على أنتويرب البلجيكي بهدفين دون رد.

هدف اللقاء الأول جاء عن طريق المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 57 من زمن المباراة، قبل أن يضيف جيوفاني لو سيلسو الثاني في الدقيقة 71.

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ويحتل توتنهام المركز الأول بهذا الفوز بـ13 نقطة، مقابل 12 لصالح أنتويرب، 10 نقاط لنادي لاسك النمساوي ولودوجوريتس في المركز الأخير بلا نقاط.

وفي باقي المباريات فاز ليستر سيتي على أيك أثينا بهدفين نظيفين، وفاز هوفنهايم على جينت البلجيكي بنتيجة 4/1، وفاز دينامو زغرب على سسكا موسكو 3/1.