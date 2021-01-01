الدوري الأوروبي | مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل وخروج ليستر وميلان يتأهل بأعجوبة

مواجهات نارية منتظرة في دور الـ16

نجح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تأكيد تأهله إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بالتعادل السلبي مع ريال سوسييداد في إياب دور الـ32.

مانشستر دخل اللقاء متمتعًا بأسبقية على نظيره الإسباني، بعد الفوز برباعية نظيفة في مواجهة الذهاب بين الفريقين.

المدرب أولي جونار سولشاير اعتمد على دين هندرسون في حراسة المرمى، وأمامه أليكس تيليس، فيكتور لينديلوف، إريك بايي، وآرون وان بيساكا.

وفي خط الوسط تواجد نيمانيا ماتيتش وفريد وبرونو فيرنانديش، وفي الهجوم دانييل جيمس وميسون جرينوود وأنتوني مارسيال.

المباراة جاءت هادئة من جانب الفريق الإنجليزي، حيث كان ريال سوسييداد على وشك التقدم، لكن ميكيل أويارزابال أهدر ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 13.

يونايتد لم يبذل مجهودًا كبيرًا في اللقاء، نظرًا لنتيجة الذهاب التي منحته ثقة كاملة في التأهل، وعلى الجانب الآخر اكتفى الفريق الخصم بمحاولة تقليص الفارق دون جدوى.

وعلى جانب آخر ودع ليستر سيتي المسابقة، بعد خسارته أمام سلافيا براج التشيكي بهدفين دون رد، حيث انتهت مواجهة الذهاب بين الطرفين بالتعادل السلبي.

وأما ميلان فقد مر إلى دور الـ16 بأعجوبة، بعد تعادله مع ريد ستار الصربي بهدف لكل فريق على ملعب سان سيرو معقل الفريق الإيطالي.

فرانك كيسييه افتتح التسجيل لميلان في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الفريق الصربي بالدقيقة 24 لكن الوضع استمر على ما هو عليه حتى النهاية.

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فريق آخر من إيطاليا تأهل إلى دور الـ16 وهو روما، حيث تغلب على سبورتينج براجا بنتيجة 3/1، وجاءت الثلاثية عن طريق إدين دجيكو وكارليس بيريز وبورخا مايورال.

وجاءت مفاجأة أخرى بخروج ليفركوزن بعد الخسارة من يانج بويز بهدفين نظيفين، بينما عبر أولمبياكوس للمرحلة رغم الهزيمة من آيندهوفن 2/1، وتأهل دينامو زغرب بعد فوزه على كراسنودار 1/0.

جدير بالذكر أن قرعة دور الـ16 من البطولة، تقام غدًا، الجمعة في مدينة نيون السويسرية، وسط توقعات حول مواجهات نارية منتظرة.