الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد يحقق الفوز خارج أرضه وروما يعزز صدارته

نهاية النصف الأول من مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي

خطف مانشستر يونايتد ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على حساب بارتيزان، في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

وتغلب الشياطين الحمر على بارتيزان بهدف دون رد، سجله أنتوني مارسيال من علامة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

ولحساب المجموعة ذاتها، تمكن ألكمار من الفوز على أستانا بستة أهداف دون رد، ليرتفع رصيده إلى النقطة الخامسة في المركز الثاني خلف مانشستر المتصدر بسبع نقاط.

فيديو .. قائد مانشستر يونايتد يترك قرعة مباراته أمام بارتيزان

وفي المجموعة قبل الأخيرة تعادل روما مع بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لكل فريق، ليعتلي صدارة المجموعة بخمس نقاط، وفي المركز الثاني باشاك شهير بأربع نقاط بالتساوي مع وولفسبيرجر، ويتذيل جلادباخ المجموعة بنقطتين.