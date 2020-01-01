كورونا يلغي المؤتمر الصحفي لمواجهة إنتر ولودوجوريتس

المباراة ستقام بدون جمهور خوفاً من انتشار المرض

واصل ظهور فيروس كورونا في إيطاليا، تأثيره السلبي على المسابقات المحلية والأوروبية، حيث ألقى بظلاله مرة أخرى على مباراة إنتر ولودوجوريتس باليوروباليج.

إنتر يستعد لاستضافة نظيره البلغاري غداً الخميس، خلف الأبواب المغلقة بدون جمهور، بعد ظهور بعض الحالات لفيروس كورونا القاتل في إيطاليا.

التأثير لم يتوقف عند ذلك الحد، بل قام إنتر بإلغاء المؤتمر الصحفي للمدرب أنطونيو كونتي للمباراة، بناء على طلب السلطات لمنع انتشار المرض بوجود عدد كبير من الصحفييين.

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ومن المقرر أن يقتصر الأمر التصريحات الرسمية الخاصة بالمباراة، على أصحاب حقوق البث الحائزين على ترخيص الاتحاد الأوروبي، بإجراء مقابلات قصيرة مع الفريقين.

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وقام النادي الإيطالي أيضاً بتشديد الإجراءات لمواجهة الغد، لتجنب تجمعات الأفراد بأقصى صورة ممكنة، حيث تم اعتماد المصورين فقط للحضور بدون وجود أي جماهير أو مبعوثين لأي فريق.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز إنتر بهدفين نظيفين على أرض لودوجوريتس، مما يسهل كثيراً من مهمة الصعود إلى دور الـ16 على الفريق الإيطالي.