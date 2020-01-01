الدوري الأوروبي .. فوز مقلق لأرسنال وروما وولفرهامبتون يضرب إسبانيول برباعية

نهاية مباريات دور الـ 32 للدوري الأوروبي

انتهت مباريات ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي، والتي شهدت تعادل أرسنال مع أوليمبياكوس اليوناني وفوز روما على جينك البلجيكي.

المباراة الأولى كانت بين أرسنال وأوليمبياكوس اليوناني، وانتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدف نظيف سجله لاكازيت في الدقائق الأخيرة من المباراة.

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هدف أرسنال نجح في صناعته الشاب ساكا، الذي وصل إلى صناعة الهدف التاسع له هذا الموسم في كافة المسابقات، أكثر من أي لاعب آخر في الفريق.

المباراة الثانية، فيها فاز روما بهدف نظيف على حساب جينك البلجيكي بهدف نظيف، سجله كارليس بيريز في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وفي مفاجأة غير متوقعة، حقق ولفرهامبتون فوزاً عريضاً على حساب إسبانيول بأربعة أهداف دون رد، سجل فيها دييجو جوتا هتاريك، وهدف لروبين نيفيز.

واستطاع رينجرز الأسكتلندي خطف فوزاً مثيراً على حساب براجا البرتغالي بثلاثة أهداف لهدفين، في العشر دقائق الأخيرة من المباراة.

وقسى بازل السويسري، على أبويل القبرصي بثلاثية نظيفة خارج أرضه ليضع قدماً في الدور القادم من البطولة.

للتعرف على باقي نتائج مباريات دور الـ 32 من البطولة (من هنا)

جدير بالذكر أن مباريات الإياب لدور الـ 32 ستكون، مساء الخميس القادم.