الدوري الأوروبي | فوز روما وإشبيلية وخسارة مفاجئة لذئاب إنجلترا

خيتافي يفوز في عودته الأوروبية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق روما ضيفه باشاكشهير التركي بأربعة أهداف دون رد في أولى جولات دور المجموعات للدوري الأوروبي.

تقدم كايكارا بهدف عكسي في الدقيقة 42، وأضاف إدين دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 58، ثم سجل نيكولو زانيولو الثالث في الدقيقة 71، فيما اختتم جاستن كلويفرت الرباعية في الدقيقة 93.

في الإطار ذاته سحق إشبيلية مضيفه كاراباج بثلاثية نظيفة، سجلها تشيتشاريتو في الدقيقة 62 ومنير الحدادي في الدقيقة 78 وأوليفر توريس في الدقيقة 85.

أيضاً لاقى وولفرهامبتون الإنجليزي هزيمة مفاجئة من براجا البرتغالي على ملعبه، بهدف هورتا في الدقيقة 71.

على الناحية الأخرى تغلب بورتو البرتغالي على ضيفه يانج بويز السويسري، بهدفي سواريس في الدقيقتين 8 و29 مقابل هدف وحيد لنسامي من ركلة جزاء في الدقيقة 15.

أخيراً وفي عودته الأوروبية، فاز خيتافي الإسباني على ضيفه طرابزون سبور التركي بهدف نظيف سجله أنخيل في الدقيقة 18.