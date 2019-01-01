الدوري الأوروبي .. روما يشعل مجموعته بثلاثية في باشاك شهير وتعقد مجموعة بورتو

مباريات مثيرة الليلة في الدوري الأوروبي

نجح روما في تحقيق فوزاً عريضاً على حساب اسطنبول باشاك شهير، في مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي بثلاثية نظيفة.

الفريق الإيطالي، افتتح التسجيل في الدقيقة 30 من عمر المباراة من علامة الجزاء، عن طريق فيريتو الذي وضع الكرة في الشباك ببراعة.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بأربع دقائق، وصلت كرة طويلة إلى كلويفرت الذي توغل بها داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض ثم سددها قوية في الشباك معلناً عن الهدف الثاني.

وسريعاً وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبعرضية من بيليجريني إلى دجيكو داخل منطقة جزاء باشاك شهير، استقبلها المهاجم البوسني على صدره ثم سددها في الشباك.

ولحساب المجموعة ذاتها حقق بوروسيا مونشنجلادباخ فوزاً هاماً على وولفسبرجر بهدف نظيف، ليرتع رصيده إلى النقطة الثامنة في الصدارة بالتساوي مع روما صاحب المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد اسطنبول باشاك شهير عند النقطة السابعة في المركز الثالث.

هزيمة تاريخية لمانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي من أستانا

وضمن مباريات المجموعة الأخيرة، تعادل ألكمار مع بارتيزان الصربي بهدفين لكل فريق، ليتأهل رسمياً ألكمار رفقة مانشستر يونايتد إلى الدور القادم من البطولة، بعد احتلاله المركز الثاني بتسع نقاط، وبفارق نقطة عن الشياطين أصحاب المركز الأول.

وفي مباراة مثيرة، رفض براجا البرتغالي، الهزيمة من ولفرهامبتون وتعادل معه بثلاثة أهداف لكل فريق، ليحافظ الفريق البرتغالي على صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ولفرهامبتون.

وخطف بورتو البرتغالي، فوزاً هاماً على حساب يونج بويز بهدفين لهدف، ليصل إلى النقطة السابعة في المركز الثاني بالتساوي مع الفريق السويسري، بينما الصدارة لرينجرز الإسكتلندي بثمان نقاط، وفي المركز الأخير فينورد بخمس نقاط، وفي المباراة القادمة، سيلعب رينجرز مع يونج بويز، وبورتو أمام فينورد.