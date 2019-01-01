الدوري الأوروبي .. روما يسقط في فخ التعادل وخروج مونشنجلادباخ

نهاية دور المجموعات من الدوري الأوروبي

انتهت منذ قليل مباريات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، وشهدت سقوط روما في فخ التعادل أمام ولفسبيرجر، ورباعية من ولفرهامبتون في شباك بشكتاش.

روما فرط في صدارته لمجموعته، بتعادل بهدفين لكل فريق أمام ولفسبيرجر، ليصل إلى النقطة التاسعة في المركز الثاني للمجموعة، وبفارق نقطة وحيدة عن إسطنبول باشاك شهير المتصدر، ويودع بوروسيا مونشنجلادباخ البطولة.

أرسنال يحرم ستاندرليج من التأهل بتعادل مثير

وفي مباراة بورتو وفينورد، خطف الفريق البرتغالي الفوز بثلاثة أهداف لهدفين، يتصدر بهم المجموعة بعشر نقاط، وفي المركز الثاني رينجرز الأسكتلندي الذي تعادل مع يونج بويز السويسري.

واستطاع ولفرهامبتون الإنجليزي، الفوز على بشكتاش التركي بأربعة أهداف نظيفة، يصل بهم إلى النقطة 13 في المركز الثاني لمجموعته، خلف سلافيا براجا المتصدر.

الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد يقتل ألكمار برباعية في عشر دقائق

وخسر إسبانيول متصدر مجموعته من سسكا موسكو متذيل الترتيب بهدف نظيف، بينما تعادل فيرينكفاروسي مع لودوجوريتس، ليتأهل عن تلك المجموعة إسبانيول ولودوجوريتس.