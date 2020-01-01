الدوري الأوروبي – تعادل ولفرهامبتون مع أولمبياكوس وليفركوزن يضرب رينجرز بثلاثية

نهاية مباريات اليوم للدوري الأوروبي

انتهت مباريات اليوم في ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي، والتي شهدت تغلب باير ليفركوزن على رينجرز الأسكتلندي، وتعادل ولفرهامبتون مع أولمبياكوس.

المباراة كانت بين فولفسبورج الألماني وشاختار الأوكراني، وفيها فاز الأخير بهدفين لهدف، وسجل أهداف المباراة كل من جونيور مواريس وماركوس أنطونيو لصالح شاختار، وسجل جون بروكس هدف فولفسبورج الوحيد.

وفاز باير ليفركوزن على رينجرز، بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إيبروكس معقل الأخير.

المزيد من الفرق

أهداف المباراة جاءت بتوقيع كاي هافيرتز، تشارلز أراتجويز، ليون بايلي لصالح ليفركوزن، وسجل جورج إيدموندسون هدف رينجرز الوحيد.

مانشستر يونايتد يضع قدمًا في ربع نهائي الدوري الأوروبي بالفوز في النمسا

وتعادل ولفرهامبتون مع أولمبياكوس بهدف لكل فريق، سجلهما يوسف العربي للفريق اليوناني، وبيدرو نيتو للذئاب.

جدير بالذكر أن مباريات الإياب من المنتظر إقامتها يوم الخميس القادم، ولكن سيتم تأكيد الموعد يوم الثلاثاء عقب اجتماع الاتحاد الأوروبي لتحديد مصير البطولات الأوروبية بسبب فيروس كورونا المنتشر في أوروبا.