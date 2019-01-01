الدوري الأوروبي| تشيلسي يهزم مالمو خارج الديار

كعب رائع من جيرو يحسم المباراة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب تشيلسي الإنجليزي على مضيفه مالمو السويدي بهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

سجل روس باركلي الهدف الأول في الدقيقة 30 بعد تمريرة من بيدرو رودريجيز.

وفي الدقيقة 41 أطلق أرنور تراوستاسون تسديدة قوية مرت بجوار قائم البلوز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0.

وفي الدقيقة 59 نجح أوليفييه جيرو في تسجيل الهدف الثاني بطريقة رائعة بالكعب بعد تمريرة من ويليان.

وفي الدقيقة 66 حاول باركلي التسجيل مجدداً ولكن الحارس يوهان داهلين نجح في التصدي لتتحول إلى ركنية.

وفي الدقيقة 71 حل إيدين هازارد بدلاً من ويليان، ثم نجولو كانتي بدلاً من جورجينيو في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 80 نجح مالمو في تسجيل هدفه الوحيد بإنهاء رائع من أنديرس كريستيانسن بعد تمريرة من ماركوس روزينبورج.

وأخيراً في الدقيقة 84 خرج بيدرو ليترك موقعه لصالح كالوم هودسون أودوي، لينهي البلوز المباراة بفوز مريح قبل الإياب في ستامفورد بريدج.