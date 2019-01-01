الدوري الأوروبي| تشيلسي يلحق بآرسنال إلى النهائي بركلات الترجيح

إنجلترا تحتكر النهائيات الأوروبية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تأهل تشيلسي إلى نهائي الدوري الأوروبي عقب فوزه على أينتراخت فرانكفورت بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لإياب نصف النهائي بالتعادل 1-1.

البداية أتت في الدقيقة 14 بتسديدة من داني دا كوستا حولها كيبا إلى ركنية، تلاه أوليفييه جيرو في الدقيقة 23 بمحاولة تصدى لها كيفن تراب.

وفي الدقيقة 28 أتى الهدف الأول بواسطة روبن لوفتس تشيك، بعد تمريرة من إيدين هازارد، لينهي الشوط الأول بتقدم البلوز.

وفي الدقيقة 49 أتى التعادل لفرانكفورت بواسطة لوكا يوفيتش، لتبدأ تبديلات ماوريتسيو ساري في الدقيقة 62 بنزول بيدرو رودريجيز بدلاً من ويليان.

وفي الدقيقة 70 حل جوناثان دي جوزمان على حساب سيباستيان روده، فيما أتى دافيدي زاباكوستا بدلاً من أندرياس كريستنسن في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 86 حل روس باركلي على حساب لوفتس تشيك، فيما تصدى تراب لفرصة خطيرة من جيرو في الدقيقة 88، ليقود الفريقان إلى الوقت الإضافي، بعد ثواني من نزول سيباستيان هولر على حساب أنتي ريبيتش.

في الدقيقة 95 حاول سيزار أزبيليكويتا بتسديدة مرت فوق العارضة، وفي الدقيقة 100 سدد سيباستيان هولر كرة اصطدمت بالدفاع.

أخيراً في الدقيقة 115 حاول دافيدي زاباكوستا ليتصدى تراب من جديد، فيما سجل أزبيليكويتا هدفاً من مخالفة واضحة ضد الحارس الألماني ليتم إلغاؤه.

وإلى ركلات الترجيح، حيث سجل هولر ركلته الأولى، ليرد روس باركلي مسجلاً، استمر السجال بنجاح لوكا يوفيتش في إحراز كرته، إلى أن أضاع أزبيليكويتا المحاولة الثانية للبلوز.

أتى جوناثان دي جوزمان وسجل الثالثة لفرانكفورت، ثم سجل جورجينيو محاولة تشيلسي الثالثة، وهنا بدأ الانقلاب، تصدى كيبا لركلة مارتن هاينتيريجر، ثم أحرز ديفيد لويز ركلته ليتصدى كيبا مجدداً لركلة جونسالو باسينسيا، قبل أن يقتل هازارد المباراة مسجلاً الركلة الخامسة والأخيرة.

بذلك يتأهل تشيلسي لملاقاة آرسنال في نهائي المسابقة، على غرار النهائي الإنجليزي الخالص بين توتنهام هوتسبر وليفربول في دوري الأبطال.