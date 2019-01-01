الدوري الأوروبي| تشيلسي يعود بالتعادل أمام أينتراخت فرانكفورت

فض الاشتباك يتأجل للخميس في ستامفورد بريدج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل تشيلسي الإنجليزي مع مضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

بدأ فرانكفورت بتشكيل مكون من: تراب – دا كوستا – أبراهام – هاسيبي – هاينتيريجر – فاليته – روده – فيرنانديز – جاسينوفيتش – كوستيتش – يوفيتش

فيما دفع تشيلسي بكل من: كيبا – أزبيليكويتا – كريستينسن – ديفيد لويز – إيمرسون – كانتي – جورجينيو – لوفتس تشيك – بيدرو – جيرو – ويليان

البداية أتت برأس لوكا يوفيتش نجم أينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 23، بعد تلقيه عرضية من فيليب كوستيتش.

وفي الدقيقة 27 كاد بيدرو رودريجيز أن يسجل التعادل للبلوز لولا مرور الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 42 عاود روبن لوفتس تشيك المحاولة بعد تلقيه لتمريرة إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم أيضاً.

أخيراً في الدقيقة 45 أرسل لوفتس تشيك كرته إلى بيدرو ليسجل الأخير هدف التعادل منهياً الشوط بتساوي الرؤوس.

في الدقيقة 54 كاد لوفتس تشيك أن يأتي بجديد ولكن تلك المرة علت تسديدته العارضة، فيما سدد ديفيد لويز من ركلة حرة في الدقيقة 59 لتصطدم بالعارضة.

وفي الدقيقة 62 أجرى ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي تبديله الأول بنزول إيدين هازارد بدلاً من ويليان.

وفي الدقيقة 73 حل جونسالو باسينسيا بدلاً من جيلسون فيرنانديز، ثم تصدى كيفن تراب ببراعة لمحاولة ديفيد لويز في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 82 أجرى ساري تبديله الثاني بنزول ماتيو كوفاسيتش بدلاً من روبن لوفتس تشيك، فيما مرت محاولة ديفيد أبراهام فوق العارضة في الدقيقة 85، لينتهي الذهاب بالتعادل الإيجابي، انتظاراً لنتيجة الإياب يوم الخميس القادم في ستامفورد بريدج.