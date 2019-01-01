الدوري الأوروبي| تشيلسي يسحق مالمو بثلاثية.. وصافرات استهجان ضد جورجينيو

5-1 بمجموع المباراتين تقود البلوز إلى دور الـ16..

تغلب تشيلسي الإنجليزي على ضيفه مالمو السويدي بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حتى كسره أوليفييه جيرو في الدقيقة 55 بعد تمريرة من ويليان أهدته الطريق إلى المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 64 سجل روس باركلي هدفاً تم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن يتم طرد رامسوس بينجتسون لاعب مالمو بعد الإنذار الثاني في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 74 عاد باركلي ليسجل الثاني من ركلة حرة رائعة، ليأتي التبديل الأول بنزول روبن لوفتوس تشيك بدلاً من نجولو كانتي.

وفي الدقيقة 76 حل جورجينيو على حساب باركلي، الأمر الذي قابلته جماهير تشيلسي بصافرات الاستهجان! ثم حل إيثان أمبادو بدلاً من سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 79.

وأخيراً في الدقيقة 84 تلقى كالوم هودسون أودوي التمريرة الحاسمة الثانية لويليان ليسجل منها ثالث الأهداف، ويفوز تشيلسي بمجموع المباراتين 5-1 متأهلاً إلى دور الـ16.