الدوري الأوروبي | انتصاران لآرسنال وروما وتعادل مفاجئ لنابولي

نتائج مباريات الدوري الأوروبي

فاز آرسنال على رابيد فيينا النمساوي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد كما فاز روما على يونج بويز السويسري بثلاثة أهداف لهدف واحد في أبرز مباريات الدوري الأوروبي.

أما نابولي فسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام ألكمار الهولندي بهدف لكل فريق، الأمر الذي جعل النادي الإيطالي في خطر عدم التأهل.

بنفيكا بدوره اكتسح بوزان بأربعة أهداف مقابل لا شيءوفاز ليفركوزن على نيس الفرنسي في مواجهة ساخنة بثلاثة أهداف لهدفين.

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ريال سوسييداد الإسباني تعادل بهدفين لمثلهما أمام ريجيكا وسلافيا براها فاز على أبويل بئر السبع بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

غرناطة الإسباني سقط بهدف مقابل لا شيء أمام بي إس في أيندهوفن الهولندي لتزداد وضعيته صعوبة فيما يخص حسابات التأهل.

وفيما يخص المواجهات الأولى لليلة فكانت مباراتي ميلان أمام سيلتيك وتوتنهام أمام لاسك النمساوي بتعادل الفريقين وإيقاف انتصارات مورينيو.

الدوري الأوروبي | ميلان يصعق سلتيك وتوتنهام يتعثر أمام لاسك

المباراة أقيمت على ملعب ميلان، حيث دخلها الفريق وهو طامحًا في تحقيق الفوز للاقتراب من التأهل إلى دور الـ32 وشهدت إثارة كبيرة.