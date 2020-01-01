الدوري الأوروبي | النني يقود آرسنال لتخطي دوندالك وروما يسقط في صوفيا

نتائج مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي

قاد محمد النني نادي آرسنال للفوز على دوندالك بأربعة أهداف لهدفين بينما سقط روما بثلاثية مقابل هدف أمام سيسكا صوفيا في أبرز نتائج مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وسجل محمد النني هدفًا رائعًا أثار الكثير من ردود الفعل الاستثنائية، ليحصل على المزيد من الإشادات خلال الموسم الحالي ويسجل هدفه الأول هذا الموسم بقميص نادي آرسنال.

ونجح ليفركوزن الألماني في تحقيق انتصار عريض برباعية نظيفة على حساب سلافيا براها في الوقت الذي تعادل فيه نابولي مع ضيفه ريال سوسييداد الإسباني بهدف لكل فريق.

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فيما فاز مولده النرويجي على رابيد فيينا النمساوي بهدفين مقابل هدف واحد، وفاز بي إس في أيندهوفن على أومينا بهدفين مقابل لا شيء.

هابويل بئر شيفع فاز على نيس الفرنسي بهدف مقابل لا شيء، وتعادل باوك اليوناني سلبيًا أمام غرناطة الإسباني بدون أهداف، وسقط كلوج الروماني أمام يونج بويز السويسري بهدفين مقابل هدف واحد.

وفاز ريجيكا على الكمار الهولندي بهدفين مقابل هدف واحد، ليسدل الستار على نتائج الدفعة الأولى من مباريات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي فيما يتعلق بدور المجموعات.

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وبهذه النتائج تأهل روما ويونج بويز عن المجموعة الأولى، وآرسنال ومولده النرويجي عن المجموعة الثانية، وليفركوزن وسلافيا براها عن المجموعة الثالثة، ورينجرز وبنفيكا عن المجموعة الرابعة، وأيندهوفن وغرناطة عن المجموعة الخامسة، ونابولي وريال سوسييداد عن المجموعة السادسة.