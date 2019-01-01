الدوري الأوروبي | آرسنال يسحق لياج برباعية نظيفة

فوز كبير للنادي اللندني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق آرسنال الإنجليزي ضيفه ستاندارد لياج البلجيكي بأربعة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

شهدت المباراة مشاركة الظهير الاسكتلندي كيران تيرني، والذي صنع أول أهداف اللقاء للواعد مارتينيلي في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 16 أضاف مارتينيلي ثاني الأهداف بعد تمريرة حاسمة من ريس نيلسون.

وفي الدقيقة 22 أتى جو ويلوك بالهدف الثالث، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه 3-0.

وفي الشوط الثاني تحديداً في الدقيقة 57، سجل داني سيبايوس الهدف الرابع بعد تمريرة من مارتينيلي.

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وفي الدقيقة 66 أجرى أوناي إيمري مدرب آرسنال التبديل الأول بنزول نيكولاس بيبي بدلاً من أينسلي ميتلاند نايلز.

وفي الدقيقة 74 ترك جو ويلوك موقعه لصالح ماتيو جيندوزي، فيما أتى بيير ايميريك أوباميانج في الدقيقة 79 بدلاً من ريس نيلسون.

بذلك يتصدر آرسنال مجموعته بـ6 نقاط، يليه لياج وأينتراخت فرانكفورت بـ3 نقاط، وأخيراً جيماريش بلا نقاط.