جماهير ألمانيا تمنح رويس جائزة الأفضل في 2018

الجوائز الفردية تعود للنجم الألماني بعدما ابتعدت عنه الإصابات بشكل كبير خلال العام الماضي

اختارت الجماهير الألمانية، جناح بوروسيا دورتموند ماركو رويس، كاللاعب الأفضل في البلاد لعام 2018.

صاحب الـ29 عاماً ظهر بمستوى مميز مع دورتموند على مدار العام الماضي، بعدما استعاد لياقته وابتعدت عنه الإصابات.

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ورغم عدم ظهوره بمستوى مميز مع ألمانيا في كأس العالم بروسيا، إلا أن أداء اللاعب مع دورتموند منحه لقب لاعب العام.

ووفقاً للموقع الرسمي للإتحاد الألماني فإن رويس حصل على 33.9% من أصوات 89 ألف مشجع ألماني.

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وجاء في المركز الثاني مدافع بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش بنسبة 31% من الأصوات.

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وأما المركز الثالث فمن نصيب ليروي ساني جناح مانشستر سيتي بـ10.3 من أصوات المشجعين.

جدير بالذكر أن رويس نجح في تسجيل 14 هدف وصناعة 9 مع دورتموند بجميع البطولات خلال الموسم الحالي.

وسجل رويس هدفاً وحيداً مع ألمانيا في 2018 كان أمام السويد في المونديال، وصنع هدفين فقط طوال العام.