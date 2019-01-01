الدوري الألماني| بايرن ميونيخ يرفض هدية فرانكفورت ويسقط بثلاثية على يد ليفركوزن

البافاري يتجمد عند النقطة 42 بفارق 7 نقاط عن دورتموند..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب باير ليفركوزن على ضيفه بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع العشرين للبوندسليجا.

دخل البافاري المباراة بدون حارسه مانويل نوير الذي تعرض لإصابة باليد خلال التدريبات.

البداية أتت بواسطة كينجسلي كومان في الدقيقة 13 بتسديدة تصدى لها لوكاس هراديكي، وفي الدقيقة 41 أخيراً أتى الهدف الأول لحامل اللقب بواسطة ليون جوريتسكا عقب تمريرة من توماس مولر.

وفي الدقيقة 45+1 اضطر ليفركوزن لإجراء تبديل أول اضطراري بنزول جوليان بومجارتلينجر بدلاً من كاي هافيرتز لدواعي الإصابة.

وفي الدقيقة 45+3 سجل بايرن هدفاً ثانياً، قبل أن تكشف تقنية الفيديو حالة التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدمه 1-0.

مع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 53، أطلق ليو بايلي تسديدة صاروخية أدرك بها التعادل، ثم أضاف كيفن فولاند هدف التقدم بعد تمريرة من كريم بلعربي في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 74 حل سيرجي جنابري بدلاً من توماس مولر، ثم ألفونسو ديفيز بدلاً من خاميس رودريجيز في الدقيقة 77، وأخيراً ريناتو سانشيز بدلاً من رافينيا في الدقيقة 79. على الناحية الأخرى حل لوكاس ألاريو بدلاً من ليو بايلي في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 87 سجل البديل ألاريو هدف قتل المباراة بعد 3 دقائق من نزوله، إثر تمريرة من جوليان براندت. واحتكم الطرفان للفيديو مجدداً الذي أكد صحة الهدف.

بذلك يفشل بايرن في استغلال تعادل بوروسيا دورتموند مع أينتراخت فرانكفورت، ليتسع الفارق إلى 7 نقاط بينه وبين المتصدر، فيما تقدم ليفركوزن إلى المركز السابع بـ30 نقطة.