الدوري الألماني| بايرن ميونيخ يحكم قبضته على الصراع بالفوز على هانوفر

تغلب بايرن ميونيخ على مضيفه هانوفر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الألماني.

تقدم البافاري في الدقيقة 27 بهدف روبرت ليفاندوفسكي، بعد عرضية من جوشوا كيميتش.

وفي الدقيقة 40 أضاف ليون جوريتسكا لاعب الوسط ثاني الأهداف، بعد تمريرة حاسمة من الجناح الفرنسي كينجسلي كومان.

ومن ركلة جزاء أو بالآحرى من تسديدة هانوفر الوحيدة على المرمى طوال المباراة، سجل جوناثان دي جيسوس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 51.

2000 - FC Bayern have conceded their 2000th goal in their #Bundesliga history. Milestone. #FCBH96 pic.twitter.com/J2Z1QJ14Gs