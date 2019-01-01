الدوري الألماني| النيران الصديقة تطعن دورتموند أمام فرانكفورت

مباراة مشتعلة في البوندسليجا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

في مباراة مثيرة، تعادل أينتراخت فرانكفورت مع ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الألماني.

تقدم أكسيل فيتسل للضيوف في الدقيقة 11 بعد تمريرة من تورجان هازارد، ولكن فرانكفورت نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 43 بعد تمريرة من دجيبريل سو لأندريه سيلفا.

وفي الدقيقة 48 كاد إريك دروم أن يتقدم لأصحاب الأرض ولكن الحارس نجح في التصدي، تلاه جادون سانشو بمحاولة لدورتمون تصدى لها كيفن تراب ببراعة.

وفي الدقيقة 63 اضطر لوسيان فافر لإخراج ماتس هوميلس بداعي الإصابة، وإشراك دان أكسيل زاجادو بدلاً منه، قبل أن يسجل دورتموند ثاني الأهداف في الدقيقة 66 بعد تمريرة من فيتسل وتسديدة من سانشو.

وفي الدقيقة 73 مرر ماركو رويس صوب تورجان هازارد لتمر تسديدة الأخير بجوار القائم، ليأتي جوليان براندت على حساب سانشو.

وفي الدقيقة 88 تعادل فرانكفورت أخيراً من هدف عكسي سجله توماس ديلاني في شباكه عن طريق الخطأ.

بذلك يحتل دورتموند المركز الثالث بـ10 نقاط، بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ الثاني و3 نقاط عن لايبزيج المتصدر، فيما يحتل أينتراخت فرانكفورت المركز التاسع بـ7 نقاط.