الدوري الأردني | اقترب الحسم - الفيصلي يهزم الأهلي ويقترب من لقبه الـ34

الزعيم على وشك التتويج

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطى الفيصلي الأردني خطوة جديدة نحو حصد لقب الدوري الأردني، بتحقيق الفوز أمام الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد عمان الدولي، ضمن الجولة الـ20.

الضيف سجلوا هدفهم الوحيد مبكرًا بعد مرور دقيقة واحدة من صافرة البداية عن طريق إبراهيم الجوابرة، لكن لاعبوه لم يتمكنوا من استغلال التقدم المبكر.

وعاد الفيصلي قبل نهاية الشوط الأول بثواني وأدرك التعادل بهدف هشام السيفي، الذي لم يستغرق الكثير من الوقت مع بداية الشوط الثاني، وعزز من تقدم فريقه بهدف ثان.

الفوز رفع رصيد الفيصلي إلى النقطة 47 في صدارة جدول الترتيب، وأصبح في حاجة لثلاث نقاط فقط من مباراتين لحسم اللقب لصالحه رسميًا، حيث يبتعد عن أقرب منافسيه حاليًا بأربع نقاط.

أما الأهلي فتجمد رصيده عند النقطة 16 في المركز الـ11 وقبل الأخير.