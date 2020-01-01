الدوريات متوقفة وموعد سوق الانتقالات مجهول - نوريتش سيتي يعلن صفقة جديدة

فريق نوريتش سيتي أتم صفقة جديدة رغم الأزمة التي تعيشها كرة القدم بسبب كورونا

لم يمنع وباء كورونا فريق نوريتش سيتي من الإعلان عن التعاقد مع صفقة جديدة رغم أنّ موعد سوق الانتقالات المقبلة لا يزال مجهولًا ومصير الدوريات الأوروبية غامضًا.

وتعاقد نوريتش سيتي مع لاعب فريق إف91 دوديلانج، دانيل سيناني، لينضم موهبة لوكسومبورج إلى الدوري الإنجليزي.

وذكر الكناري في بيان رسمي أن صاحب الـ 23 عامًا وقّع على عقد لثلاث سنوات ينتهي في صيف 2023 على أن ينضم للفريق مع فتح سوق الانتقالات لموسم 2020-2021.

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وأوضح البيان أنّ اللاعب الذي يشغل مركز الهجوم سجل 14 هدفًا في 16 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري، كما شارك مع فريقه في دور المجموعات بالدوري الأوروبي وسجل 4 أهداف.

ولم يكشف البيان عن قيمة الصفقة، إلا أنّه أوضح أنّ اللاعب سيتم قيده في الفريق مع فتح أبواب سوق الانتقالات.

الاتحاد الدولي لكرة القدم اقترح أن يفتح سوق الانتقالات أبوابه مع انتهاء الموسم الحالي بغض النظر عن الموعد حتى لو جاء ذلك في أغسطس.

جدير بالذكر أنّ نوريتش سيتي هو الأقرب للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي حال تم استكمال البطولة باحتلاله المركز الأخير برصيد 21 نقطة.