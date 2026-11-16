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زهيرة عادل

"سعدت بالهزيمة أمام الدنمارك" .. والدة كريستيانو رونالدو تهاجم نجوم البرتغال: لم يحترموا نجلي!

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في تُخف دولوريس أفيرو؛ والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، شماتتها في هزيمة البحارة الأخيرة أمام الدنمارك، مؤكدة أن هذا ما يستحقوه بعد ما فعلوه في نجلها!

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ماذا حدث؟

قبل يومين، تلقى المنتخب البرتغالي الهزيمة على أرضه، في براجا، أمام الدنمارك برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2026-27.

الهزيمة أتت بعد أيام من اعتزال صاروخ ماديرا اللعب الدولي، على خلفية أزمته الأخيرة مع المدرب جورج جيسوس، حيث اتهمه بتعمد تهميشه، بجانب عدم احترامه أمام وسائل الإعلام.

فيما حرص الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على تكريم الدون قبل المباراة، حيث ارتدى اللاعبون قمصان تحمل الرقم 7، مع إيقاف المباراة في الدقيقة السابعة أيضًا، لوقوف الجماهير تحيةً لرونالدو رغم عدم وجوده في براجا حينها، بجانب رفع لافتات "شكرًا يا قائد".

تصريحات والدة رونالدو

وفي أول ظهور لها أمام وسائل الإعلام عقب تلك الهزيمة الثقيلة لكتيبة جورج جيسوس بعد اعتزال الدون، وجهت دولوريس أفيرو اتهاماتها للمسؤولين ولنجوم البرتغال بعدم احترام نجلها.

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وقالت والدة صاروخ ماديرا، في تصريحات نقلتها صحيفة "أ بولا": "رونالدو حزين، كان يتمنى لو كانت الأمور مختلفة. لقد شعر بالحزن، لأنهم خدعوه وأنا أيضًا حزينة".

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وأضافت: "لقد خسروا في براجا، لقد كانت هزيمة مستحقة (قالتها بنبرة شماتة)، لقد كنت سعيدة بخسارة البرتغال، لأنهم لم يحترموا كريستيانو".

وبسؤالها عن موقف لاعبي البرتغال مع نجلها وما إذا كانوا قد أظهروا احترامهم له، أجابت: "لا، ولا أي لاعب منهم فعل!، هذا ما أشعر به، هو لم يُحترم ولا حتى من قِبل زملائه".

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واستطردت والدة رونالدو مقللة من التكريم الذي حظي به قبل مواجهة البرتغال والدنمارك الأخيرة: "لم يعجبني التكريم الذي قاموا به، لأن التكريم يجب أن يكون في حضوره، وليس في غيابه. التكريم الحقيقي سيقوم به نادي سبورتنج".

واختتمت بالحديث عن علاقة رونالدو بجورج جيسوس: "إنها تمامًا مثل العلاقة التي تجمعني بك (تقصد أنها منعدمة)".

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تكريم والدة رونالدو

حديث والدة رونالدو عن انتظارها التكريم الحقيقي له من نادي سبورتنج لشبونة، حيث بدأ مسيرته فيه.

هذه الثقة التي تتحدث بها عن انتظار لفتة سبورتنج لشبونة نابعة في الأساس من كون الجهة نفسها قد كرمتها اليوم الإثنين، بإطلاق اسمها على مركز الرعاية لكبار السن التابع للنادي، تقديرًا لدعمها المستمر له.

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وماذا بعد بالنسبة للبرتغال؟

بعد الهزيمة الثقيلة أمام الدنمارك، من المقرر أن يحل المنتخب البرتغالي ضيفًا على ويلز، غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل البحارة المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، متفوقين بثلاث نقاط على الدنمارك "الوصيف".

بقلمزهيرة عادل

صحفية رياضية

لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!

كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.

بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري. 

ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.

وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.

أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.

وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.

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كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا. 

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