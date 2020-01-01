الدعيع: شمايكل حاول ضمي لمانشستر يونايتد.. والطائي رفض

تصريحات نارية لمحمد الدعيع حارس مرمى السعودية التاريخي

تحدث محمد الدعيع حارس مرمى الهلال ومنتخب السعودية التاريخي، عن مسيرته وكشف عن تلقيه عرضًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يعد الدعيع أفضل حارس مرمى في تاريخ الكرة السعودية بشكل عام، بعد ما قدمه خلال سنوات لعبه مع الهلال والأخضر.

وقال الدعيع في تصريحات إذاعية لـ"يو إف إم"، اليوم الخميس، إنه تلقى عرضًا من مانشستر يونايتد عن طريق بيتر شمايكل الحارس الشهير، عام 1998.

المزيد من الفرق

وأضاف الحارس التاريخي: "تلقيت عرضًا من جالطة سراي أيضًا ولكن الطائي رفض ورغب في تأجيل المفاوضات لما بعد كأس العالم ولكن الأندية الكبيرة لا تنتظر".

وتابع الدعيع خلال تصريحاته: "لعبت أمام الكثير من اللاعبين التاريخيين مثل الظاهرة رونالدو وزيدان وتييري هنري ولكن كريستيانو رونالدو أصعب خصم واجهته".

وأردف: "رونالدو يمتلك العديد من المواصفات المميزة ويسجل بالرأس وبالقدمين وضربات حرة بشكل رائع وهو ما يميزه عن غيره".

اقرأ أيضًا - ابن فلسطين وقاهر ريال مدريد - حقائق لا تعرفها عن رومارينيو نجم الاتحاد

وأكد الدعيع أن على المستوى المحلي، كلًا من ماجد عبدالله ويوسف الثنيان لن يأتي مثلهما مرة أخرى في تاريخ الكرة السعودية.

واختتم حارس مرمى الهلال التاريخي حديثه قائلًا: "أنا لست أسطورة، فالأسطورة لن يتكرر ولا أرى أنني كذلك، هذه حقيقة وليس تواضعًا".