الدعيع: الإضاءة السبب في تألق كلوزه وثمانية ألمانيا ضد السعودية!

السعودية تعرضت لخسارة قاسية أمام ألمانيا في كأس العالم 2002

حل محمد الدعيع حارس المرمى الأسطوري في كرة القدم السعودية ضيفًا على برنامج "مع عزيز" عبر قناة شركة الرياضة السعودية، وقد عاد بالذاكرة لخسارة المنتخب السعودي أمام ألمانيا في كأس العالم 2002 متحدثًا عن أهم الأسباب التي جعلته يستقبل 8 أهداف خلال اللقاء.

الأخضر سجل مشاركة سلبية جدًا في مونديال 2002 الذي نُظم في كوريا الجنوبية واليابان، حيث افتتح مشواره في دور المجموعات بالخسارة أمام ألمانيا ثم سقط أمام الكاميرون بهدف نظيف وكان الختام بالسقوط أمام إيرلندا 3-0.

المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه استغل الوضع السيئ لدفاع الأخضر وسجل 3 أهداف في المباراة، مما ساعده على أن يُصبح الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم، برصيد 16 هدفًا، متخطيًا النجم البرازيلي رونالدو صاحب الـ15 هدفًا.

Shahid Shahid

وسبق أن تحدث نجوم المنتخب السعودي عن أسباب تلك الخسارة لكن الدعيع كشف عن واحد من أغرب الأسباب، ألا وهو إضاءة ملعب سابورو دوم الياباني، إذ حملها مسؤولية استقباله 8 أهداف وأعاد لها الفضل في تألق كلوزه وإحرازه للهاتريك.

إذ قال "إضاءة الملعب كانت سيئة جدًا خلال مواجهة ألمانيا والسعودية، وقد تناقشت في الأمر مع أوليفر كان حارس مرمى المنتخب الألماني، الملعب مغطى مثل هذا الاستوديو ولذا الإضاءة به تشوش على الرؤية".

تابع "أنا أمتاز بالتعامل مع التمريرات العرضية، ولكني لم أستطع الخروج في التمريرات العرضية خلال المباراة لأن إضاءة الملعب منعتني من رؤية الكرة حين تخرج، فيما كلوزه كان يرى الكرة من زاوية مختلفة، ولذا استطاع إحراز الأهداف من تلك التمريرات".

"الأمر ليس مجرد سبب للهروب من الخسارة، وليس لي علاقة بمن تحدث عن أسباب أخرى، أنا أتحدث عن نفسي وأدائي خلال اللقاء، الألمان ركزوا على التمريرات العرضية وقد قال لي كان أننا عملنا بجد على عدم خروجك خلال لعب التمريرات العرضية".

وحين سأل مقدم البرنامج "عبد العزيز العبدان" عن سبب عدم تأثر كان بتلك الإضاءة، أجاب الدعيع "وأين هي التمريرة العرضية التي لُعبت على مرمى ألمانيا؟ المنتخب السعودي لم يصنع أي فرصة سواء من عرضية أو غيرها".

الدعيع خلال تصريحاته كان قد تحدث عن رفض الطائي انتقاله لمانشستر يونايتد مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني عام 1998 وقبل انتقاله للهلال الذي بقي به حتى اعتزاله اللعب عام 2010.