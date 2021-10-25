الدراما تنتهي .. واندا تعلن عودتها لإيكاردي برسالة مؤثرة

رسالة مؤثرة للغاية..

شهدت الساعات الأخيرة بعض التطورات، في أزمة ماورو إيكاردي، لاعب باريس سان جيرمان، وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، انتهت بعودة الثنائي إلى بعضها البعض مجددًا.

وتعود بداية القصة إلى اكتشاف واندا، خيانة زوجها لها قبل عدة أيام، لتقرر هجره، وإلغاء متابعته عبر "إنستجرام" مما جعل إيكاردي يمر بحالة نفسية سيئة ويغيب عن المشاركة مع باريس سان جيرمان.

وحاول إيكاردي في الفترة الأخيرة، تهدئة الأوضاع مع واندا، وقام بحذف كل المتابعين على حسابه الشخصي عبر تطبيق "إنستجرام"، ما عدا حساب واندا نارا، من أجل مصالحتها.

ما هو الجديد بخصوص إيكاردي وواندا؟

بعد انفصال دام أسبوع، أعلنت الإعلامية ووكيلة الأعمال الشهيرة واندا نارا عودتها للأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشرت واندا صورة تجمعهما بزوجها إيكاردي عبر حسابها الشخصي على موقع “ إنستجرام” معلقة: "تظهر الصور التي قمت بتحميلها في الأشهر الأخيرة مدى روعتنا وسعادتنا .. تأذيت بشدة مما حدث، كل يوم كنت أطلب الطلاق من ماورو،عندما أدرك أنه ليس هناك عودة، أخبرني أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو، وأنه إذا كان الفراق هو السبيل الوحيد لإنهاء الكثير من الألم، فعلينا أن نفعل ذلك".

وأضافت:" ذهبنا إلى المحامي، في غضون يومين وافق ماورو على جميع الشروط ووقعنا على اتفاقية الطلاق، في اليوم التالي كتب لي رسالة لم يكتبها لي أحد من قبل: "أعطيتك كل شيء ولديك كل شيء، أتمنى أن تكوني سعيدة لأن ذلك سيجعلني سعيدًا". وهناك أدركت شيئًا: أن امتلاك كل شيء لو لم أكن معه، فأنني لا أملك شيئًا".

واختتمت: "أنا متأكدة من أن هذه اللحظة السيئة التي نمر بها ستقوينا كزوجين وكعائلة، الشيء المهم هو أن كلانا كان يتمتع بالحرية لإنهاء علاقة استمرت 8 سنوات، ولكن بعدما تعبت روحنا من البكاء، اخترنا بعضنا البعض بحرية مرة أخرى.. أنا أحبك".

هل سنشاهد إيكاردي قريبًا في أرض الملعب؟

اللاعب الأرجنتيني غاب عن الملاعب طوال الفترة الماضية وصرح مدرب الفريق، ماوريسيو بوتشيتينو أنه كان يعاني من أزمة عائلية، ليغيب على إثرها عن مباراة تدريبات الفريق ومباراة لايبزيج الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ومباراة مارسيليا ليلة أمس في الدوري الفرنسي.

إيكاردي الآن يستعد رفقة باريس سان جيرمان لمواجهة صعبة أمام ليل حامل لقب الدوري يوم الجمعة المقبلة بعد التعادل المخيب للآمال الذي تلقاه الفريق أمام مارسيليا ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الفرنسي.

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