الدخول مجانًا لجمهور النصر السعودي في مباراة الحسم

العالمي على مقربة من التتويج بطلًا بعد غياب أربعة مواسم عن الحصول على لقب الدوري السعودي للمحترفين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يستعد النصر السعودي لخوض آخر مباراة له في موسم 2018-2019 بملاقاة الباطن، والتي قد تمنحه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد غياب أربع سنوات.

المباراة من المقرر أن تقام على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، في 16 من مايو الجاري.

وأعلن رجل الأعمال النصراوي يوسف محمد القفاري، تكفله بما تبقى من تذاكر المباراة، دعمًا لجمهور الشمس، على أن يتم توزيعها على الأبواب.

سعود آل سويلم يواسي من "رصد المكافآت وترك عمله لتعطيل النصر"

القفاري كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في الدرة الحضور مجانًا… يستاهل العالمي.. ما تبقى من تذاكر أنا أتكفل فيها كلها، كل التذاكر مجانًا".

وأضاف: "العالمي وسعود السويلم يستاهلون الدعم، طموحنا عنان السماء، الحضور 100 ألف يا عالميين".

رجل الأعمال اختتم: "التذاكر ستوزع مجانًا عند البوابات، العالميون يستاهلون ملايين".

في الدرة الحضور مجاناً... يستاهل العالمي.. الي باقي من التذاكر أنا أتكفل فيها كلها...



كل التذاكر مجاناً



العالمي وسعود السويلم يستاهلون الدعم



طموحنا... عنان السماء



الحضور مية الف يا عالميين



التذاكر ستوزع مجاناً عند البوابات



العالميين يستاهلون ملايين 👍 — يوسف محمد القفاري (@yousefalgafari) May 13, 2019

ويقترب العالمي من التتويج بطلًا لدوري الموسم الجاري بشرط تحقيقه الفوز أمام الباطن، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 67 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، صاحب الوصافة، والذي سيواجه الشباب في هذه الجولة، ويحتاج إلى الفوز وتعثر النصر حتى يتوج بطلًا.