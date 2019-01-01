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بعثة الدحيل تغادر إلى البرتغال لبدء معسكر الإعداد

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الدحيل يستعد دون بنعطية والمساكني
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

غادرت بعثة نادي الدحيل قطر اليوم الأثنين، متوجهة نحو البرتغال، من أجل إقامة معسكرًا تدريبيًا، استعدادًا للموسم الجديد.

معسكر الدحيل سيقام لمدة 4 أسابيع، ضمن الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيخوض خلاله الفريق القطري العديد من المباريات الودية.

بعثة الدحيل تضم عناصر منتخب قطر التي شاركت في كوبا أمريكا، وهم "المعز علي وبسام الراوي وكريم بوضياف وعاصم مادبو وعلي حسن عفيف".

الياباني شويا ناكاجيما لن يستطيع اللحاق بالمعسكر منذ بدايته، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا هو الآخر.

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التونسي يوسف المساكني، والمغربي المهدي بنعطية، لن يستطيعا أيضًا التواجد في معسكر الدحيل منذ بدايته، بسبب المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وينتظم باقي اللاعبين في المعسكر، حيث يسعى المدرب البرتغالي روي فاريا لتجهيز اللاعبين بشكل جيد، استعدادًا للموسم المقبل.

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