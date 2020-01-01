فيديو - الدحيل يفتتح مشواره الآسيوي بثنائية في بيرسبوليس

الدحيل يتصدر مجموعته بعد مرور الجولة الأولى

حقق الدحيل القطري فوزًا سهلًا أمام بيرسبوليس الإيراني بثنائية نظيفة، على استاد عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة من الشوط الأول من رأسية الكرواتي ماريو ماندزوجيتش، بعدما استقبل عرضية من المعز علي.

وبعدها بسبع دقائق فقط، أضاف أدميلسون الهدف الثاني للدحيل، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، تألق لكلود أمين؛ حارس مرمى الفريق القطري، الذي أنقذ مرماه من هدفين محققين من تسديدتين، ليحافظ على فوز فريقه.

الفوز منح الدحيل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط متفوقًا على التعاون السعودي بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد الفريق الإيراني عند صفر من النقاط متساويًا مع الشارقة الإماراتي.