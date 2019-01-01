صحيفة | الدحيل يشكو الهلال للاتحادين الآسيوي والدولي

الأمر مفتوح للتصعيد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت صحيفة استاد الدوحة القطرية لتقديم الدحيل شكوى ضد الهلال السعودي في الاتحادين الآسيوي والدولي.

ويعود سبب تلك الشكوى لمفاوضات الهلال مع إدميلسون جناح الدحيل وحثه اللاعب على فسخ عقده مع الفريق والتوقيع له مقابل 20 مليون يورو، موضحة أن النادي القطري يحتفظ بالأدلة التي تؤكد هذا الأمر.

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وكانت عدة تقارير صحفية سعودية وقطرية قد تحدثت عن تلك المفاوضات بالفعل خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، خاصة قبل أن يحسم الزعيم السعودي أمر بقاء جناحه البيروفي أندريه كاريلو معه نهائيًا بعد شرائه من بنفيكا عقب قضائه الموسم الماضي معارًا في الرياض.

وكان الدحيل قد خرج من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بتعادله ذهابًا مع السد 1-1 وخسارته إيابًا 3-1، ولم يُقدم إدميلسون المستوى المأمول منه خلال المباراتين خاصة لقاء الإياب الذي أحرز خلاله هدف فريقه الوحيد لكنه كان الرجل المخيب حسب اختيارات جول.