يوفنتوس يؤكد اقتراب ماندجوكيتش من الدوري القطري

المهاجم الكرواتي لم يظهر بقائمة الفريق أمام فيورنتينا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف فابيو باراتيشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن تلقي مهاجمه ماريو ماندجوكيتش عرضاً من الدوري القطري.

الدولي الكرواتي لن يشارك في مباراة فريقه اليوم ضد فيورنتينا بالدوري، كما غاب اسمه عن قائمة يوفي لدوري أبطال أوروبا.

وهو ما أثار العديد من التكهنات حول مصير المهاجم المخضرم، وإمكانية رحيله عن النادي قريباً.

باراتيشي قال في تصريحات صحفية:"ماريو لاعب مهم جداً للفريق على مدار السنوات الماضية، وأثبت قدراته بأفضل صورة ممكنة".

وأضاف:"توصلنا لاتفاق مع المدرب ووكيله أن عدم سفره لمباراة فيورنتينا هو الخيار الأفضل لحين الفصل في مستقبله".

وعن طبيعة العرض الذي يمتلكه اللاعب:"من الدوري القطري".

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ويستمر الغموض حتى الآن حول النادي الذي سيلعب له ماندجوكيتش في قطر، سواء الغرافة، أو الدحيل ليجاور زميله السابق المغربي مهدي بن عطية.

يذكر أن ماندجوكيتش تألق مع يوفنتوس خلال حقبة المدرب ماسيمليانو أليجري، ونجح في تسجيل 44 هدف في 162 مباراة بقميص الفريق.