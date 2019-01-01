أدميلسون: لم نتخط وداع أبطال آسيا.. ونعد الجماهير بالدوري القطري

لاعب الدحيل يوضح إمكانية فريقه التتويج بالدوري القطري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث البرازيلي أدميلسون جونيو، لاعب الدحيل القطري، عن استطاعة فريقه في الفوز بلقب دوري نجوم قطر في الموسم الجديد بعد فقدانه النسخة الماضية.

وكان الدحيل قد ودع أيضًا منافسات دوري أبطال آسيا، ليتعرض لأزمة قوية خلال الموسم بعد فقدان بطولة دوري نجوم قطر أيضًا.

وقال أدميلسون في تصريحات بالموسم الرسمي للنادي: "قادرون على التتويج بالدوري مرة أخرى ولكن بشرط العمل الجاد وبذل مجهودًا كبيرًا".

وأضاف: "خروجنا من دور الـ16 من دوري أبطال آسيا مازال يلقي بظلاله على اللاعبين بسبب خيبة الأمل، ولكن علينا تخطي هذه المرحلة استعدادًا للموسم الجديد".

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وتابع أدميلسون: "مواجهة الريان قوية، فريق مميز يمتلك الكثير من اللاعبين الرائعين، ولكن سنفعل جميعنا ما بوسعنا من أجل تحقيق الفوز عليهم".

ويسعى الدحيل في الموسم الحالي للعودة إلى منصة التتويج بالدوري في الموسم المقبل من أجل إسعاد جماهير الفريق عقب الخروج من أبطال آسيا.