الدبل: نستطيع تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.. والجماهير أساسي كل شيء

الدبل يتحدث عن حظوظ الاتفاق أمام الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث خالد الدبل، رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، عن مواجهة فريقه أمام الأهلي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه الاتفاق نظيره الأهلي، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب "الأمير محمد بن فهد" بالدمام.

وقال الدبل في تصريحات صحفية، إنه متفائل بشكل كبير بشأن المباراة وأنهم سيحققون نتيجة إيجابية خلال المباراة أمام الأهلي.

وأضاف رئيس الاتفاق: "نمتلك شعبية كبيرة في الدمام، وسيحضر جماهير كثيرة خلال اللقاء، وهو أساس كل شيء يحققه الفريق".

إقرأ أيضًا -

وتابع الدبل: "فزنا على الأهلي الموسم الماضي بـ6 أهداف مقابل هدفين، وهم أيضًا فازوا في الدور الثاني بخمسة أهداف نظيفة، ولكن النتيجتين لن يتكرروا".

ويسعى الاتفاق لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين، والحصول على مركز مميز في الموسم الحالي.