الداخلية التونسية توافق على حضور 10 آلاف مشجع للصفاقسي أمام نهضة بركان

الداخلية تدعم الصفاقسي قبل مواجهة نهضة بركان

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن موافقتها على حضور 10 آلاف مشجع لجماهير نادي الصفاقسي التونسي، خلال مباراة نهضة بركان المغربي بالكونفدرالية.

الصفاقسي سيتضيف نهضة بركان، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الطيب المهيري.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن وزارة الداخلية التونسية وافقت على حضور 10 آلاف مشجع من جماهير الصفاقسي، لمباراة نهضة بركان.

مباراة بعنوان 👇



انتهى الدرس يا سادة يا كرام 🙌 pic.twitter.com/FlOAYRHZb4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 24, 2019

ويبدأ الصفاقسي تحضيراته لمواجهة نهضة بركان بداية من اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة نهضة بران مساء يوم الأحد المقبل.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن غرامة قدرها 10 آلاف دولار، بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية أمام ناكانا الزامبي.

الصفاقسي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس، قبل السفر إلى المغرب، لمواجهة نهضة بركان في مباراة الإياب.