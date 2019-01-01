الخيبري للجمهور: أعدكم بالقتال لتبقى راية النصر مرفوعة

لاعب الشباب انضم لصفوف العالمي لمدة ثلاثة مواسم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه عبد الله الخيبري؛ الوافد الجديد للنصر السعودي، رسالة لجماهير العالمي، عقب انضمامه رسميًا للنادي العاصمي أمس السبت.

اللاعب انضم لصفوف العالمي لمدة ثلاث سنوات مقبلة، قادمًا من صفوف نادي الشباب، حيث اشترى النصر المدة المتبقية في عقده مع ناديه.

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وكتب الخيبري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جماهير العالمي: ارتداء شعار النصر واللعب أمام جماهيره شرف لكل لاعب .. شكرًا لإدارة النادي التي أعطتني الثقة ومنحتني هذا الشرف .. أعدكم بالعمل والقتال لتبقى راية النصر المرفوعة".

وأضاف: "كما أشكر جماهير النصر على حفاوتهم غير المستغربة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم جميعًا، وأشكر كذلك وكيل أعمالي الأستاذ جراح الظفيري على وقوفه بجانبي وإنهاء كافة التفاصيل".

جماهير #العالمي :

ارتداء شعار #النصر واللعب أمام جماهيره شرف لكل لاعب .. شكراً لإدارة النادي التي أعطتني الثقة ومنحتني هذا الشرف ..

أعدكم بالعمل والقتال لتبقى راية النصر مرفوُعة كما هي دائماً وأبداً .. 💛💙#عبدالله_الخيبري_عالمي pic.twitter.com/6e5o9KxtKm — kAbdullah|عبدالله الخيبري (@Alkaibari_A) ٢ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن صاحب الـ22 عامًا من ناشئي الشباب، وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2017، ليشارك الموسم الجاري في 12 مباراة.

وكان الخيبري ضمن قائمة منتخب السعودية في كأس آسيا الإمارات 2019 إلا أنه لم يشارك في أي مباراة، بينما جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى أمام كوريا الشمالية، وخرج من قوائم الثلاثة لقاءات التالية.