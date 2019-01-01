الخنيسي: نتسلح بروح معنوية عالية أمام السنغال

تونس تسعى لخطف بطاقة النهائي على حساب السنغال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد طه ياسين الخنيسي، مهاجم المنتخب التونسي، على صعوبة مواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويستضيف ملعب الدفاع الجوي، غدًا الأحد، مواجهة تونس أمام السنغال، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية في تمام السادسة مساءً.

وقال الخنيسي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "المباراة صعبة للغاية خاصًة أن السنغال منافس قوي ويضم العديد من النجوم".

وأضاف: "نتسلح في المباراة المقبلة بالروح التي ظهرنا بها أمام غانا، وأيضًا بالروح التي تأهلنا بها أمام مدغشقر من دور الـ8".

وتابع مهاجم الترجي التونسي: "سنحاول الاحتفاظ بهدوء الأعصاب والتركيز، مباراة الغد بها الكثير من التنافس، ونحن جاهزون معنويًا لتحقيق الفوز على السنغال".

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وكان منتخب تونس تأهل إلى نصف النهائي على حساب مدغشقر بعد فوز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.