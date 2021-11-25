الخميس الأوروبي | كونتي يسقط بتوتنهام أمام فريق مجهول ولا مفاجآت في اليوروبا ليج

أقيمت مباريات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس، بدون مفاجآت تذكر سوى سقوط مدوٍ لتوتنهام بقيادة أنطونيو كونتي.

توتنهام تلقى هزيمة غير متوقعة من مورا السلوفيني بهدفين لهدف، في مباراة خاضها السبيرز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد ريان سيسجنون في الشوط الأول.

ووضعت هذه الهزيمة توتنهام في موقف حرج، حيث بات في المركز الثالث بالتساوي مع فيتسيه الهولندي ولكل منهما 7 نقاط، مع تصدر وضمان رين التأهل للدور التالي بعد جمع 11 نقطة، أما مورا فحصد أول ثلاث نقاط له.

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وبنفس البطولة، استعاد روما عافيته وانتصر على زوريا الأوكراني بأربعة أهداف نظيفة في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية، ليتأهل رسميًا إلى الدور التالي، بانتظار تحديد إما كونه متصدر أو وصيف في الجولة الأخيرة.

أما على صعيد الدوري الأوروبي، ضمن جلطة سراي التأهل إلى الدور الثاني بالفوز على مارسيليا بأربعة أهداف لهدفين، في مباراة شارك بها مصطفى محمد كبديل في آخر اللحظات.

وهكذا، ضمن أيضًا لاتسيو التأهل بعد الفوز على لوكوموتيف موسكو بثلاثية نظيفة، بانتظار الجولة المقبلة لتحديد المتصدر والوصيف بينه وبين جلطة سراي.

ليستر سيتي استعاد حظوظه في التأهل بالفوز على ليجيا وارسو بثلاثية لهدف، بينما فاز ريال بيتيس على فرينتسفاروشي وضمن تأهله رفقة باير ليفركوزن للدور التالي.